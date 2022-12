Kaitsevägi soovib, et Soontaga looduskaitseala ei laiendataks

„Soontaga LKA laienduse ala jääb osaliselt alale, mida kaitsevägi kasutab suurõppuste ajal silla ületuse harjutamiseks – sillapea kaitsmise või sillapea hõivamise operatsioonid. Ala kasutatakse harva, umbes üks kord aastas või üle aasta, kuid see on õppusteks väga oluline,“ leiab kaitseministeerium.

Seega on kaitseministeeriumi soov, et kaitsealalt jääks välja see ala:

Soontaga looduskaitseala on looduskaitseala Tõrva, Elva ja Otepää vallas. Kaitseala praegune kogupindala on 1225,3 ha. Kaitseala loodi 2006. aastal eesmärgiga kaitsta mitmesuguseid elupaigatüüpe, samuti mitmete kaitsealuste liikide elupaikasid. Need liigid on: