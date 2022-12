Proovisõit: Volkswageni uusim elektriauto ID.5

Kõigil ID.5 versioonidel on aku netomahutavusega 77 kWh. Akud on paigutatud sõitjateruumi põranda alla, mis annab madala raskuskeskme ja võrdsustatud kaalujaotuse telgede vahel. (Nelikveoline lipulaev ID.5 GTX sõidab ühe laadimisega kuni 518 km (WLTP). Selle masin kiirendab 0-100 km/h 6,3 sekundiga ja tema tippkiirus on piiratud 180 km/h.)

Kui anonüümseid hajusandmeid kasutavad ka teised Volkswageni mudelid, siis Travel Assist koos hajusandmete kasutamisega saab sõiduki sõidureas hoidmisega hakkama ka siis, kui saab jälgida ainult ühte kahest teemärgistusjoonest, nagu näiteks väikestel teedel, kus tee telgjoont polegi maha märgitud. Uus funktsioon on ka automaatne parkimine nii öelda mälu järgi kohas, mis on varem süsteemi mällu salvestatud ja mis toimib 50 m raadiuses.

ID.5l on seejuures juba põhivarustuses nii reashoidmisabi kui ka otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist. Lisavarustuses Travel Assist töötab sõiduki kogu kiirusvahemikus ja esimest korda on saadaval reavahetusabi, mida saab kasutada kiirteel alates 90 km/h.

Käikude sisselülimine käib autol rooliratta taga paremal: lülitit päripäeva keerates lülitub sisse „D“ ja vastupäeva „R“, olemas on muidugi ka „B“, „P“ ja „N“ – selle keeramise harjub üsna kiiresti ära.

Lisavarustuses on kõik vähegi mõeldav olemas – alates mobiili juhtmevabast laadimisest ja roolisoojendusest ning lõpetades panoraamkatuse ning elektriliselt avaneva pagasiluugiga. Auto kaardirakendus näitab alati ka lähimaid avalikke laadimispunkte.

Masina praktilisus paistab vägagi välja ja roolitaguse näidikutedisplei puhul. Kes on öelnud, et see peab olema igavesti suur? Ei pea olema. VW on teinus selle päris väikese, toonud vahetult rooliratta taha ja mahutanud ka nii sinna sisse ära kogu vajaliku info (mida saab muidugi ka oma äranägemise järgi muuta).

Nii esi- kui tagatuled on disainitud selliselt, et eri servades asuvad tuled on ühendatud kitsa valgussignatuuriga. Auto on lausakolmevärviline: minu proovisõidumasina puhul punane põhitoon, pisut hõbehalli ülemistel servades ja lisaks must panoraamkatus.

Tagarattaveoga ID.5 (174 või 204hj) hinnad algavad Eestis 55 465 eurost ja ID.5 GTX baashind on 64 050 eurot. Kusjuures, nelikveolisi (299hj) GTX versioonis autosid praegu juurde tellida ei saa – kiibi- ja toormaterjalide põud ei ole veel kaugeltki läbi.

Auto on 4,6 meetrit pikk, telgede vahe on 2,77 meetrit. Ruumi jagub nii tagaistujatele kui pagasiruumi paigutatavatele kohvritele. Pakiruumi maht ulatub sõltuvalt tagaistmete seljatugede asendist 549 liitrist kuni 1561 liitrini. Autol on silmatorkavalt langev katusejoon.

Põnev on ID.5 tuuleklaasinäidikule kuvatav liitreaalsus: näiteks navigatsioonijuhiste pööramissuunda näitavad nooled kuvatakse tuuleklaasile integreerituna sõiduki ette teele juhi nägemisväljas 10 meetri kaugusele.