Eesti teadlased asusid looma kalalõhna

Sirli Rosenvald on tegelenud aroomianalüüsiga juba 10 aastat ja alternatiivsete valgutoodetega viimased 3 aastat. Tema meeskond on aidanud Eesti turule tuua erinevaid liha-alternatiivtooteid.

Hetkel osaleb Rosenvaldi meeskond globaalsel XPrize Feed the Next Billion võistlusel Ameerikas, kus arendab taimset lõheasendust hernevalgust. Selle aasta kevadel kaasasutas Rosenvald iduettevõtte FUNKI, mille eesmärk on tuua turule uudsed seeneniidistikust valmistatud tervislikud ja keskkonnasõbralikud valgutooted.