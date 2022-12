Toyota ei pane kõiki mune ühte korvi: see on vesinikpõlemismootoriga Corolla Cross H2

Maailmas, kus klientide vajadused on erinevad, võtab Toyota süsinikuneutraalsusele võimalikult mitmekülgse lähenemise: arendada tuleb nii akuelektriautosid, vesinikelement-elektriautosid, pistikhübriide jpm, et igaühel oleks võimalik ette võtta nullheitmete saavutamine just talle sobival viisil. Vesinikul toimiva sisepõlemismootoriga prototüüp näitab veel üht võimalikku teed süsinikuneutraalsesse tulevikku.

Toyota ja Rookie Racing meeskond on sel aastal osalenud kõigil Jaapani Super Taikyu kestvusvõidusõiduetappidel vesinikpõlemismootoriga GR Corolla H2-ga. Toyota president Akio Toyoda on varjunime „Morizo“ all kõigil sõitudel võistelnud ja arendustööd hinnanud ja suunanud. Euroopa avalikel teedel sõideti vesinikpõlemismootoriga Toyota autoga esmakordselt käesoleva aasta augustis, kui GR Yaris H2 läbis Belgias Ypres’ WRC-etapil demosõidu. Nii kiire tehnoloogia areng on andnud Toyota inseneridele enesekindluse luua ka tänavale sobiv prototüüp – vesinikpõlemismootoriga Corolla Cross H2.

Võttes muuhulgas GR Corollal kasutatava 1,6-liitrise kolmesilindrilise turbomootori ja varustades selle mootorispordis kasutatava kõrgsurvega vesiniku otsepritsega ning lisades Mirail kogutud kogemused vesinikupaakide paigutuse osas on loodud prototüüp, mis mahutab viis reisijat ja nende pagasi. Arendustöö ja testimine toimub nii digitaalselt kui teedel, varsti algavad Jaapani põhjaosas talvesõidukatsed.