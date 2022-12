Metsaomanikud avavad suu: mõõdutundetult kasvav looduskaitse viib meid tupikusse

Rangelt kaitstavate erametsade osakaal on Eesti Looduse infosüsteemi järgi kasvanud 10 aastaga 22%. Kui lisada piirangud, mis tulenevad projekteeritavatest sihtkaitsevöönditest, I kategooria liikide leiukohtades ja Natura metsaelupaigatüüpidest, siis on see osakaal tõusnud sama ajaga ligi 38%. See tähendab, et 2021. aastaks oli Eestis u 40 000 ha rangelt kaitstavaid erametsasid.