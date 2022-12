Proovisõit | Peugeot 308 – baguette’id, pettumus ja lõvid

Kujutage ette seda hüpet tundmatusse. 1810. aastal asutatud ettevõte, mis tootis algselt kööginõusid ja jalgrattaid – ja siis ühel päeval otsustati, et potte on juba piisavalt, aeg oleks petrooleumirongi peale hüpata. Ja nii see juhtus – 1886. aastal lõi Peugeot oma esimese auto.

Alfa Romeo fännina tähistan ma igal aastal rõõmu ja uhkusega Alfa sünnipäeva, teades, et tegemist on ühe vanima tänaseni säilinud automargiga maailmas. Peugeot teeb sõnade „hoia mu baguette’i“ saatel säru igale automargile. Tegelikult on meil tegemist tänapäevani säilinud autotööstuse dinosaurusega.

Ma armastan Peugeot’d, mul on päris palju omanikukogemust – alustasin oma teekonda Peugeot 406-ga, järgnes põnev Peugeot 406 Coupe 3-liitrise V6-ga, seejärel sõitsin 207 mudeliga kümneid tuhandeid kilomeetreid. Ja kõigil neil autodel on üks ühine joon – neid kõiki on autotööstuses uskumatult alahinnatud. Eks te vast teate isegi kõiki neid „spetsialistide“ nalju loomade kuninga kohta. Ei tea? Vast on nii parem.

Sellisel juhul ei täitu teie pea eelarvamustega, kui uus Peugeot 308 mööda sõidab. Võtsin selle proovisõiduks kohe pärast seda, kui olin mitu päeva järjest Porschedega sõitnud ja ausaltöeldes tekkis mul Porschele küsimusi – kus on minu massaažitoolid 150 000-euroses autos? Saan aru, et neid saab sinna lisada, aga need maksavad peaaegu sama palju kui terve Peugeot 308. Ometi mahub sinna sama palju inimesi, pakiruum on sama suur, on panoraamkatus, mugav püsikiirushoidik ja veel palju lisasid… ja nimekiri saab olema pikk. Vaadake ise .

Jah, Peugeot on teinud suure ülemineku ühelt tootelt teisele ja nüüd lähevad nad alahinnatud disainilt üle julgele, toretsevale ja sportlikule disainikeelele, mis räägib selgelt – mina olen spordi kehastus. Kuid siin ei saanud teie, nagu minagi, sõna „sport“ prantsusekeelsest kirjapildist kuigi hästi aru. Sportautost on asi kaugel. Ärge uskuge kedagi, kes räägib teile sportrežiimist, väljalaske lahedast häälest või käikude käsitsi vahetamisest.

