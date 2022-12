Eesti ettevõtjate innovatsiooniinvesteeringud jõudsid 1,02 protsendini SKP-st

„Ettevõtete suurenenud investeeringud teadus- ja arendustegevusse on ka selge signaal vajadusest arendada uudseid tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, et olla globaalsel turul konkurentsivõimelisemad,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

„Kuna Eestis ei ole sellist keskust ja kompetentsi varem olnud, siis on tehnoloogiaettevõtted olnud sunnitud teenust ostma piiri tagant, nüüd tekib võimalus need vahendid Eestisse jätta. Varasema kogemuse baasilt on suur tõenäosus, et rakendusuuringute keskuse teenuseid tulevad tarbima ka välisettevõtted,“ märkis teadus- ja arendusnõukogu liige ning PowerUp Energy Technologies tegevjuht Ivar Kruusenberg.