Halb üllatus: Elisa 5G võrk ei tööta Samsungi mobiilides, ent testimised käivad

Elisa võitis esimese 5G sagedusloa (3500MHz) enampakkumise summaga 7 206 208 eurot, asus juulist ka 5G võrku arendama ning on viimase viie kuuga uue põlvkonna mobiilsidevõrgu viinud igasse maakonda üle terve Eesti. Tänaseks on Elisa 5G võrk teoreetiliselt kättesaadav juba pea 50 protsendile Eesti elanikkonnast.

Paraku on selgunud, et Elisa 5G võrk töötab vaid järgmiste mobiilmarkidega: Apple, Sony, Nokia, Nothing, Xiaomi, POCO ja OnePlus. Puudu on mobiilimaailma suurim tegija Samsung.