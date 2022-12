BMW arendab vedrustust, mis toodab autole voolu

Tõenäoliselt mõtlesid juba pealkirja lugedes „miks keegi sellele varem ei mõelnud?“ Kus on liikumine, seal on ka potentsiaali voolu tootmiseks. Kui me juba pidurdamist generaatorina kasutada suudame, siis miks mitte ka konarlikul teel sõitmist, kirjutab Accelerista.com.