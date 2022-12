Eesti vulises digiarengult Euroopa riikide seas taas mitu kohta allapoole

Eesti venivat digiarengut märgib ka Euroopa Komisjon: „Eesti on teinud edusamme aeglasemas tempos kui teised sarnase DESI punktisummaga riigid: seda näitab asjaolu, et 2017. ja 2022. aasta vahel on ta oma tulemusi parandanud keskmiselt 6,5 % aastas, kui EL-i keskmine väärtus on 7,5 %.“