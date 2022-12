Eesti küberpetturid kasutasid ohvrite raha juurde pääsemiseks kombinatsiooni LHV + SmartID

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt ütles Fortele, et LHV tegeliku veebipanga kontodele sisenemisel valiti välja need ohvrid, kes olid valinud libaveebi sisenemiseks Smart-ID.

„On ka juhtumeid, kus raha on järgmisel kontol peatatud ning vähemalt ühel juhul ka tagastatud. Ühes juhtumis on 8500 eurot pangas külmutatud ja tagastamisega tegeletakse,“ märkis Kelt ja lisas, et ka ühele Saksamaa pangakontole suunatud summa on õnnestunud peatada ja tagastada.