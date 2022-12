Eesti Loto klientidel tuleb oma kontod uuesti luua

Vana veebiga esialgu paralleelselt kasutusele võetud portaal uus.eestiloto.ee annab teada, et alates 6. detsembrist enam senise mängukontoga lotopiletite ostmist jätkata ei saa.

„Koos uue veebikeskkonnaga võtame kasutusele ka uue mängijahaldussüsteemi. Oleme küll sinu andmed uude süsteemi üle viinud, kuid seoses uute teenuste kasutuselevõtuga (e-rahakott, aeguvate võitude e-rahakotti kandmine vms) vajame, et oma andmete õigsuse kindlasti üle kontrolliksid ning andmed oma mängukontoga sidumiseks kinnitaksid,“ teatab veebikeskkond.

Veebis piletite ostmiseks tuleb registreerida niisiis uus mängukonto, kinnitada uuesti oma e-posti aadress ja mobiilinumber.

Kui nende kahega paistab uue konto loomisel kõik sujuvat, siis tõsiseid uuendusi ja ka nendega seotud probleeme esineb kliendikontoga seotud pangakonto registreerimisel.

Nimelt on Eesti Loto otsustanud, et pileteid ei saa enam osta otse pangalingiga, vaid selleks tuleb enne raha kanda teenusele nimega E-rahakott. Ehk siis: tuleb teha ettemakse Eesti Loto kontole, kuhu see jääb seisma kuni piletite ostmiseni.

Veebikujunduslikult on Eesti Loto uuenenud seisu välja mänginud nii:

Oma arvelduskonto registreerimiseks (näiteks selleks, et oleks konto, kuhu võidusummad kanda) peavad kliendid tegema aga e-rahakotti kohustusliku minimaalselt eurose sissemakse. Paraku näitas lühike katse, et selle makse tegemisel tegelikult arvelduskontot kliendi andmetega igal juhul ei seota, kuigi kliendi raha e-rahakotti ilmus. Seega võib juhtuda, et end uuesti registreerinud klientide raha võib jääda Eesti Loto kontodele kinni ja nad ei saa seda ka e-rahakotist tagasi oma kontole kanda.

(Eesti Loto selgitas, et see sai juhtuda vaid siis, kui enne arvelduskonto sidumist siduda mängukontoga maksekaardi, kust tehakse ka sissemakse. „Selline võimalus on nüüdseks eemaldatud, sest põhjustas segadust ka eelnevatel päevadel – enam ei ole võimalik siduda maksekaarti enne arvelduskonto kinnitamist.“