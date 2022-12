Autoesitlus: Hyundai Ioniq 6 – nagu futuristlikust arvutimängust

Nüüd on aga olukord muutumas ja valikuvõimalusi on rohkem. Oluliseks kriteeriumiks jääb auto sõiduulatus – auto laadimine iga 200 kilomeetri järel pole juhile kuigi mugav.

Sel nädalal Stockholmis esitletud uus Hyundai Ioniq 6 võib meeldida neile, kelle jaoks oli sõiduulatus siiani peamiseks ostuvastaseks argumendiks. Sellel autol on kaks kasutajale olulist silmapaistvat omadust – sõiduulatus ühe laadimisega kuni 614 km ja elektrikulu 13,9 kWh/100 km, mis muudab auto eelarve osas väga ökonoomseks ja kasutajale mugavaks.

Kuid tarbijale olulised omadused ei lõpe sõiduulatuse ja tarbimisega. Auto on ruumikas, aga mulle tundus, et taha ei jää pikkadele reisijatele nii palju ruumi kui Ioniq 5-s, kuid see erinevus tuleneb katuse tugevast kaldest. Disainilahendusena on see samas väga äge, meenutades klassikalisi Porsche 911 mudeleid. Efektne pardisabaspoiler täidab ka piduritule funktsiooni.

Huvitav on see, et laugpära tulekuga on auto täieõiguslik sedaan. See ei pruugi olla nii praktiline, kuid esteetilisest vaatenurgast tundub see lahendus mulle atraktiivsem.

Väga detailirohke tagaosaga võrreldes tundus nina mulle liiga minimalistlik. See võib võtta veidi harjumist, kuid esmapilgul tundub, et auto „tööpool“ on taga. Aga mis on tõeliselt oluline (ja miski, millest ma esitlusel ei kuulnud), on esiosa aktiivsed aerodünaamilised elemendid – autol on avanevad õhuvõtuavad, mis suletuna täiendavad esiosa minimalistlikku disaini.

Juhiistmel märkasin kohe, kui sarnane on Ioniq 6 5-ga, ainult et küljepeeglitena toimivad ekraanid on erinevad. Sarnase lahenduse leiab näiteks Honda E-st ja visuaalselt näeb see väga lahe välja. Aga kuidas see päriselus toimima hakkab, saab alles näha.