Uus maailmarekord: USAs tuleb turule ravim, mille annus maksab 3,35 miljonit eurot

Ravimit nimetatakse Hemgenixiks. Arendajate sõnul saab inimene selle abil täielikult paraneda hemofiiliast - vere hüübimissüsteemi häirest. Seni on standardravi nõudnud pidevaid uusi süste, et tõsta vajaliku puuduva valgu taset veres, kuid tänu uuele ravimile vajavad hemofiiliahaiged ühekordset ravimiannust, et vabaneda sellest haigusest igaveseks.