VIDEO | Punamonumentide saatuse otsustab „kunstiline väärtus“. Kunstiteadlane peab komisjoni hinnanguid naeruväärseks

Küsimusele, mis saab edasi eemaldatud monumentidest, vastas töörühma juht Asko Kivinuk, et monumentide saatus on väga erinev. Mõni säilitatakse, aga suurem osa utiliseeritakse. „Millel kunstilist väärtust ei ole, need utiliseeritakse kindlasti,“ lisas riigisekretär Taimar Peterkop.