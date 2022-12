Pealtkuulatud kõned paljastavad: purjus Vene polkovnik tappis Ukrainas noaga vanema naisterahva

30. novembril avaldas Radio Svoboda Ukraina toimetuse uuriva ajakirjanduse projekt „Схемы“ loo Izjumi „kaevajatest“. Need on vabatahtlikud, kes matsid Harkivi oblasti okupatsiooni ajal kohalikke elanikke, kes hukkusid suurtükitule tõttu ja Vene sõjaväelaste käe all. Muu hulgas avaldas „Схемы“ Venemaa sõjaväelaste pealtkuulatud telefonikõne, mille ajakirjanikud hankisid Ukraina õiguskaitseorganites töötavalt allikalt. „Ta oli ilmselt purjus, see oli 25. õhtul, kui 96. pataljoni ülem tuli koos rühmaga teda evakueerima. Ja nad läksid välja, nende juurde tulid vana mees ja naine. Mehe laskis 96. pataljoni komandör maha ja naise rappis meie „peamine“ noaga ära.“