Ukraina politsei: kuritegevus vähenes riigis viimasel nädalal märgatavalt

Ukraina politseiameti peadirektor Igor Klimenko andis äsja ühismeedias teada, et viimasel nädalal – mil Venemaa raketid on tabanud üle riigi mitmeid infrastruktuurirajatisi – on kuritegevus ja õnnetuste arv riigis märgatavalt vähenenud. Loomulikult ei pidanud ta seejuures silmas Venemaa genotsiidivägede poolt okupeeritud aladel toime pandavaid kuritegusid.