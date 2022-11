Läbimurre Alzheimeri tõve ravis? Jah, kui haigus diagnoositakse varakult

Läbimurre teadus uuringutes pani lõpu aastakümneid kestnud ebaõnnestumistele ja näitas, et Alzheimeri tõve – kõige levinuma dementsuse vormi – ravi ravimite abil on võimalik. Kuid ravim nimega Lecanemab on ainult osaliselt efektiivne ja selle tõhususe üle vaieldakse. Ravim toimib haiguse varases staadiumis, nii et kuni diagnoosimisel ei toimu sarnane läbimurre, ei ole sellest enamikule abi.

Lecanemab on suunatud valgumassile, mida nimetatakse beetaamüloidiks ja, mis ladestub Alzheimeri tõvega inimeste ajudesse. Lecanemabil on antikehad, mis on sarnased nendele antikehadele, mida organism toodab viiruste või bakterite vastu võitlemiseks. See suunab immuunsüsteemi puhastama aju amüloidist.

Amüloid on valk, mis koguneb aju neuronite vahelistesse ruumi ja moodustab iseloomulikud naastud, mis on Alzheimeri tõve iseloomulikud tunnused.

Laiaulatuslikus uuringus osales 1 795 algstaadiumis Alzheimeri tõvega vabatahtlikku. Nad said ravimit iga kahe nädala tagant. Alzheimeri tõbi on ravimitööstuse jõupingutusi pikka aega trotsinud, mistõttu pole üllatav, et mõned näevad uut ravimit suure läbimurdena, näiteks heategevusorganisatsioon Alzheimer's Research UK nimetas tulemusi „murdelisteks“. Professor John Hardy, üks maailma juhtivaid teadlasi, kes 30 aastat tagasi tuli välja amüloidiga võitlemise ideega, nimetas ravimit ajalooliseks ja kommenteeris optimistlikult: „Me näeme, et sellest saab põhi Alzheimeri tõve ravile.“

Edinburghi ülikooli professor Tara Spires-Jones ütleb, et tulemused on tähtsad, sest senised pingutused on 100% läbi kukkunud.

Praegu kirjutatakse Alzheimeri tõvega inimestele sümptomite leevendamiseks välja muid ravimeid, kuid ükski neist ei muuda haiguse kulgu.

San Franciscos Alzheimeri tõve kliiniliste uuringute konverentsil esitletud ja ajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud tulemused ei võimalda Lecanemabi pidada imerohuks. Haigus mõjutas jätkuvalt aju, kuid pärast 18-kuulist ravi aeglustus see protsess umbes veerandi võrra.