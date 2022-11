Eksperiment Tallinna töökodadega: ühes leiti vanal Golfil vigu 1500 euro eest, teises pea üldse mitte

Eksperimenti kaasati autoteenindused Forss, Vagrem, Flameko, Carfox ja A-Ülevaatus. Hinnati jutule pääsemise aega, teenuse hinda, avastatud puuduste hulka ning kliendile pakutavaid ootetingimusi.

Edetabel sai järgmine:

5. koht. Teada ei saanud peaaegu midagi

Carfox

Tähnase tee 1, Peetri

Teenuse hind: 60 eurot

Siin oli ooteaeg küll peaaegu nädal, aga klient võeti vastu sooja naeratusega ning auto vaadati üle vaid ligikaudu 30 minutiga. Senikaua sai oodata soojas ooteruumis diivanil. Kiire kontrolliga kahjuks sisuliselt probleemkohti ei leitud. Kui teenindaja arvet printis, küsisin, kas avastati midagi hullu, ja sain vastuseks, et oh ei, Golfi varuosad on väga odavad. Sel hetkel mõistsin, juba mujal käinuna, et ilmselt väga põhjalikku tööd ei tehtud.

Välja toodigi ainult kolm viga veermikus: tagaamortisaatorite katkised läbilöögipuksid, roolivarda otsa katkine kaitsekumm ning lõtk esistabilisaatorvarva otsaliigendis – aga erinevalt teistest öeldi, et vahetada oleks vaja mõlemad. Remondikalkulatsioon: 243,7 €. Ainult selle info põhjal ostu­otsust tehes tabaks värsket auto­omanikku peagi halvad üllatused ning väga krõbe arve!

4. koht. Kiire ja pinnapealne

A-Ülevaatus Pelgulinna

Paavli 4

Teenuse hind: 35 eurot

Ülevaatuspunktide suureks plussiks on elav järjekord, mis tähendab, et aega broneerima ei pea. Kui leiate auto, mida osta tahate, on see kiire ja teoreetiliselt ka hea võimalus lasta auto üle vaadata. Meie ei pidanud järjekorras üldse ootama, kokku kulus alla poole tunni. Olemas on ka ooteruum, kus külma eest varjul olla, kuid otsustasin siiski ülevaatusel osaleda, et näha, mida leitakse, ja vajadusel juurde küsida.

Olgugi et üldiselt oli teenindus meeldiv, pani kukalt kratsima see, et autolt eriti vigu ei leitud. Ainsa asjana toodi välja eesmise õõtshoova mõranenud puksid ning normile mittevastavad heitgaasid. See viimane on ka leid, mida ükski töökoda välja ei toonud. Samas sain stendikatsega teada, et pidurid võtavad väga hästi.