Äsja Leedu aasta autoks valitud Citroën C5 X – proovisime ka järele

Mis leedu autoajakirjanikke just eriti paelus, olid auto aktiivvedrustus ja istmed. Mõlemad kannavad nime „Advanced Comfort“.

Istmed on tootja teatel varustatud suure tihedusega polsterkihi ja paksendatud struktuurvahuga, mis peaksid just pikkade sõitude tarvis sobiva tunde looma. Mis vedrustusse puutub, siis Prantsuse tootja kasutab oma uues sõidukis progressiivset hüdraulilist vedrustust, mis võimaldab vedrustuse jäikust vastavalt teeoludele korrigeerida. C5 X-i hübriidversioonil on ka aktiivvedrustus, mis võimaldab juhil vedrustuse sätteid ise muuta – režiime on täpsemalt kolm.

Žüriiliige Justas Lengvinas rääkis veel, et istmed on valmistatud spetsiaalsest materjalist, mis aitab sõitjad isoleerida tee ja rataste kokkupuutel tekkivast vibratsioonist ning istmed toetavad hästi ka sõitjate alaselga. „Mõnel juhul sooviksin selle mudeli mugavust võrrelda isegi S-klassi Mercedesega.“

Auto sisemuses esimene osa näeb välja selline

Mahutavusega on sellele autol universaalile kohaselt kõik väga hästi. Pakiruumi mahutavuseks on 545 liitrit, mis suureneb tagumisi istmeid alla klappides 1640 liitrini – sellel on tasane põrand, lai laadimisava, madal lävepakk ja sirged külgseinad. Mootoriga tagaluugil on olemas ka käed-vaba funktsioon.

Uus mudel on saadaval nii bensiinimootoriga kui pistikhübriidina. Hübriidajamil on võimust kokku 225 hj (sellest bensiin 180 hj ja elekter 110hj) see on võimeline üksnes elektriliselt sõitma maksimaalselt 55 km.

Mugavusvarustuses on kõikvõimalik olemas. Olgu selleks värviliselt esiklaasile kuvatav näidutepaneel või adaptiivne kiirusehoidik ja sõidurajal paiknemise abisüsteem, tagurdamisel ristliikluse hoiatus.

Multimeediaekraan on suur ehk 12-tolline. Laadimiseks on saadaval 4 USB Type-C tüüpi pistikut ning juhtmevaba laadimisalus (olemas on ka juhtmevaba mobiili Mirror Screen).