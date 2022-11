Sverdlovski oblasti vangid saadetakse tööle Nižni Tagili Uralvagonzavodi tankitehasesse

Vangid saavad palka, millest 4-20% kantakse riigieelarvesse. Föderaalne vanglaamet rõhutas, et tehasesse pääsevad vaid need süüdimõistetud, kes vangistuse ajal rikkumisi toime ei ole pannud ning näitavad üles head käitumist ja soovivad võimalikult kiiresti vangist vabadusse pääseda.

Sõja tõttu on Uralvagonzavodi töötajad viimastel kuudel teinud ületunde, nädalavahetusteks on neile määratud lisavahetusi ja nende tööpäevad võivad kesta kuni neli tundi kauem. Uralvagonzavod on osa Venemaa riiklikust korporatsioonist Rosteh. See on üks suurimaid soomusmasinate arendajaid ja tootjaid Venemaal. Peale selle toodab tehas ka kauba- ja tsisternvaguneid.