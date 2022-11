Šotimaal keelatakse jalgpalluritel palli päev enne ja päev pärast mängu peaga lüüa

Uuringut juhtinud neuroloog Willie Stewarti sõnul on elukutseliste jalgpallurite risk haigestuda Alzheimeri tõppe viis korda, motoneuronite haigusesse neli korda ja Parkinsoni tõppe kaks korda suurem kui tavainimestel. Teadlased usuvad, et see võib olla tingitud palli regulaarsest peaga löömisest. „Peaga mängimise tagajärel on mõõdetav mälu halvenemine, mis kestab 24–48 tundi. Jalgpallurite puhul on näha ka aju skaneerimisel muutusi, mis võivad olla seotud peaga palli löömisega,“ selgitas BBCle Šoti jalgpalliliidu arst John McLean, kes samuti osales uuringus.

Nüüd on jalgpalliklubidele antud alaliidu poolt korraldus piirata treeningute arvu, kus spetsiaalselt harjutatakse peamängu ühele korrale nädalas.

Šoti jalgpalliliit on juba välja töötanud reeglid, mis piiravad noorte jalgpallis peaga palli mängimist, alla 12-aastaste treeningutel keelatakse see täielikult.

Uued reeglid kehtestatakse pärast konsulteerimist Šotimaa 50 professionaalse meeste ja naiste klubiga, samuti pärast Šoti jalgpalliliidu poolt läbiviidud klubide küsitlust. Šotimaast sai ka esimene riik maailmas, kes võttis vastu ühtse soovituste kogumi põrutusjuhtumite kohta kõikide spordialade jaoks ja käivitas treenerite jaoks kampaania loosungi all „If in doubt, sit them out“ (e.k. kui kahtlete, siis võtke pingile). Mõte on selles, et kui treeneril või ülejäänud personalil on kahtlus, et sportlane on saanud peapõrutuse või peavigastuse, tuleb ta mängult või treeningult koheselt eemaldada.

BBC spordikorrespondent Šotimaal Chris McLaughlin märgib, et teadlased on leidnud seose jalgpalli mängimise ja ajukahjustuse vahel, kuid teadus ei suuda ikka veel täiesti kindlalt seletada, miks see nii on. Samas uuringud näitavad, et kaitsjad, kes statistika järgi mängivad peaga palli sagedamini, on tõsisemalt ohustatud. „Eksperdid ei taha saatust proovile panna. Täpse vastuse saamiseks võib hüpoteeside tõestamiseks kuluda aastakümneid, kuid teadlased ei taha oodata. Mängu suundumused on praegu sellised, et peaga mängitakse niigi vähem kui varem. Uute teadusandmete survel on lihtne ette kujutada tuleviku jalgpalli, kus peaga mängu üldse pole,“ märgib BBC korrespondent.