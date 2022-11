REPLIIK | Professor Andres Merits Hiina koroonapuhangust: nad jäid liigselt lootma piirangutele

Viirusega Hiinas midagi ebatavalist ei ole – minu teada levivad seal samad variandid kui mujal ehk siis üks on paremini leviv kui teine. Ja nooremate inimeste hulgas levivad need sageli asümptomaatiliselt, mis on ju tore, kuid teeb leviku kontrollimise raskemaks. Lisandub veel soodne olukord talvistele hingamisteede viirustele. Kõik see on tavaline ja muule maailmale vaevalt et ohtu kujutab. Kui, siis kaarega Hiina majanduse kaudu.