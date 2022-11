Austraalia teadlased mõtlesid välja mooduse, kuidas muuta pitsad ja koogid tervislikeks

Teadlased ristisid oma loomingu FiberXiks ja see on valmistatud looduslikest tärklistest, sealhulgas nisust, maisist ja maniokist. Nagu päris kiudaine, ei ole see inimese soolestikus seeditav, võimaldades mikroorganismidel seedimisprotsessi parandada.

Väidetavalt saab uut kiudainet lisada vähese kiudainesisaldusega toitudele nagu koogid ja pitsad, et muuta need tervislikumaks. FiberXi võib lisada ka madala kalorsusega või madala glükeemilise tasemega toitudele, mis on diabeetikutele oluline. „Meie loodud ainet pole pärast lisamist märgatagi. See on nagu lapsevanem, kes segab köögivilju imikutoidu sisse, et see oleks toitvam,“ selgitab toidutehnoloog, RMIT ülikooli dotsent Askar Farahnaky.