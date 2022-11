Proovisõit | Porsche Cayenne ja Panamera E-Hybrid topelttest

Esmaseks tutvumiseks võtsin Panamera ja esimesed 3 kilomeetrit sõitsin suurima naeratusega, milleks mu nägu võimeline oli. Tundus, et sattusin sinna, kuhu saab vaid kutsega. Suurepärane dünaamika isegi elektrilise abiga varustatud 2,9-liitrise V6-ga, parim helisüsteem, mida olen üheski autos kuulnud, materjalide kvaliteet – minu lugupidamine! Ja milline sõitjateruum – kasvõi need poolkorvistmed, õhukesed nagu paberileht! Kui elegantsed nad välja näevad! Üldiselt ei olnud kõige esimene mulje autost lihtsalt särav, vaid eufoorialähedane.

Minu varasem kogemus Porschega on piirdunud arvutimängude, paljude YouTube’i videote ja Top Geariga, kus saatejuhtide kolmik sõitis sageli 911-ga – loomulikult kiiresti. Porschega seostub tundmatu ja keeruline sportautode maailm, kuhu pääsemine on kallis. Ja see olukord oleks kindlasti säilinud, kui Porsche poleks hakanud tootma autosid, mis päästsid margi rohkem kui ühest kriisist. Pere(sport)autod igaks päevaks, kus pole vaja valida mugavuse ja spordi vahel.

Numbrid on ilusad, kuid mis tunde need autod tekitavad? Kuna Vladimiri jaoks oli tegu elu esimese Porsche-kogemusega, saab tema ka esimesena sõna.

Cayenne kaalub 2360 kg, Panamera on 2210 kg juures pisut kergem. Samas on Cayenne varustatud nelikroolimisega, mis juba ka varasemate kogemuste põhjal on massi ja suuruse varjamisel üpris asjalik abimees. Mõlemal autol oli ka Sport Chrono pakett, millega kaasneb stardiabi. Selle toel võtab sprint „sajani“ Cayenne’il 5,1 ja Panameral 4,4 sekundit. Proovisõiduautode hinnad on vastavalt 129 480 ja 134 840 €.

Tehniliste näitajate poolest on tegu väga sarnaste autodega: mõlemad on nelikveolised, 8-käigulise automaatkastiga (kuigi Cayenne’il on Tiptronic ja Panameral PDK), mõlemal on V6 ja elektriajami koostöös 462 hj ja 700 Nm pöördemomenti. Tõsi, Cayenne’il on 3-liitrine V6, Panameral aga 2,9-liitrine.

Nagu ennegi kirjutanud oleme, jagunevad Porsched laias laastus kaheks – puhastverd sportautod ja pere- ehk kasumiautod. Viimaseid ostetakse hulgi ning nende peamisteks argumentideks on bränd, sellega seonduv sportlikkus ja luksus ning samas lisanduv praktilisus, mis puhtatõulistes ohvriks toodud on.

Kahe päevaga, mil Panameraga sõitsin, õnnestus sellega harjuda. Ja kui vaadata seda läbi inimese silmade, kes otsib igapäevaautot, siis selgub, et ta sobib sellesse rolli ideaalselt. See on mugav, suur ja kui teil pole rohkem kui kaks last, olete endale Panamera ostes väga rahul. Seda muidugi juhul, kui olete valmis pereauto eest 100-250 tuhat eurot välja käima.

Ja sel hetkel, kui pidime Veliga autosid vahetama, mõtlesin, et Cayenne on minu jaoks vähem huvitav – isegi vaatamata justkui samale tehnikale. Panamera on madalam, sportlikuma iseloomuga ja kiiret liikumist julgustav. Jah, see on raske, kuid teel olles tundub see väga monoliitne ja tekib tunne, et see teeb kõik Sinu eest ära. Cayenne on eelkõige suur krossover, isegi kui see on sportlik. Sellel on palju massi, sõiduasend on kõrgemal, mis ilmselgelt pole sportauto kirjeldusele nii vastav kui Panamera.

Jah, Cayenne on teistsugune. Tõesti raskem, vähem sportlik ja alguses arvasin, et igavam. Kuid avastasin enda jaoks täiesti teistsuguse Porsche – rahuliku ja kaalutletu, kus kummalisel kombel oli väga lahe hübriidselt, mugavusrežiimis vedrustusega ja muusikat nautides sõita. Hämmastav kogemus, arvestades, et tegemist on Porschega, mis tundus mulle rangelt sportautomark.

Võib-olla on minu vaoshoitud reaktsioon tingitud sellest, et ma olin mõnevõrra ärritunud, et… need on liiga head. Nendes autodes on suurepärase Gran Turismoga sõitmise tunne, sest need sõidavad maanteel nii hästi. Nad käituvad kontrollitud libisemisel nii ettearvatavalt ja kergelt, et inimene, kes pole seda kunagi teinud, tuleb nendega toime. Need järgivad kergesti juhi soovitud liikumistrajektoori, mis paneb füüsikaseaduste toimimises kahtlema.