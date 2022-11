Eestis saab nüüd tarbida õhu kaudu levivat digiraadiot

Digiraadio eelisteks on parem ja ühtlasem helikvaliteet ning suuremad lisateenuste võimalused nagu programmiinfo, uudiste, laulusõnade jm kuvamine vastuvõtja ekraanil.

Digiraadio kuulamiseks on vaja DAB+ signaali vastuvõtjat, mis näiteks on olemas paljudes uuemates autodes. DAB+ raadiod on müügil tehnikakauplustes ja internetipoodides.