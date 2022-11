VIDEO ja FOTOD | Huawei tõi turule vererõhuaparaadiga nutikella – pump sees ja puha

„Tegemist on esimese taolise nutikella mudeliga, mis võimaldab reaalajas vererõhku jälgida ning saab tänu sellele kindlasti oluliseks igapäevaseks kaaslaseks paljudele kasutajatele, kellel ehk polegi varasemast veel nutikelladega kogemust olnud,“ ütles Huawei Eesti üksuse esindaja Jekaterina Mishina.

Tema sõnul muudab vererõhu mõõtmisandmed eriti täpseks just uudne riistvara, kus kõrge eraldusvõimega rõhuandur pakub vaid +/- 3 mmHg piires eksimisvõimalust. Samuti saab kella seadistada nii, et see vastavalt vajadusele ehk näiteks nii hommikul kui õhtul kindlal kellaajal vererõhku mõõdaks ning tulemused nii kella sisse kui sellega seotud Huawei terviserakendusse salvestaks.