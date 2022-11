HIIGELGALERII | Selline oli Robotex 2022

Võistlejad, õpilased, üliõpilased, perekonnad ja muidu robootikahuvilised tulid kokku, et ehitada roboteid, võistelda ning tutvuda tehnoloogia uusimate saavutustega. Seekordsel festivalil oli 18 võistlust ning osales 2894 võistlejat 28 riigist - Itaaliast, Küproselt, Kreekast, Türgist, Poolast, Lõuna-Koreast, Leedust jm. Kõige nooremad võistlejad olid 4-aastased ning kõige vanem 65-aastane.

„Üheks märkimisväärseks võistlejaks paljude teiste hulgas oli vaid 11-aastane poiss Küproselt, kelle LEGO-dest ehitatud joonejärgimise robot jõudis finaali, kus pistis rinda täiskasvanute poolt ehitatud võistlusmasinatega. See näitab selgelt, et tegemist on valdkonnaga, kus vanus ei ole takistuseks väga kõrgel tasemel roboti loomisel ja sellega võistlemisel,“ kommenteeris selleaastaseid võistlusi Robotexi peakohtunik Rasmus Kits.