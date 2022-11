Väike-Maarja harjutusväljak kasvab kordades suuremaks – kohalik omavalitsus on väga rahul

„Vastuväiteid ei ole meile tulnud,“ märkis vallavanem. „ Selleks on kaks peamist põhjust: esiteks on tõesti sobiv koht ja teiseks ollakse tänase tegevusega juba harjunud ning pigem on kogukonnale sselline tegevus sobiv. Leitakse, et isekaitseakadeemia ühe filiaali omamine võimaldab nii töökohti, kuid päästekooli töötajad-õpilased löövad kogukonna elus kaasa: ehivad helkuripuud, teevad kohalikus võimlas trenni, võidavad vastlapäevade võistluseid.“