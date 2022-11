USA relvajõud on rajanud Poola remondibaasi Ukrainale antud suurtükiväerelvade remondiks. Ameerika sõjaväelased on sellega tegelenud juba mitu kuud, kuid avalikkuse eest püüti seda hoida saladuses.

USA kaitseministeeriumi ametnike sõnul on lahingute käigus saadud kulumise ja kahjustuste tõttu umbes kolmandik lääneriikide Ukrainale antud ligikaudu 350 suurtükiväerelvast rivist väljas. Lahingute käigus on näiteks saanud selgeks, et ukrainlaste jaoks käib haubitsaraudade välja vahetamine sõjavälja läheduses üle jõu.