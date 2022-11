FOTOD JA VIDEOD | Esimene sõit: alles ahjusoe Peugeot 408

Pariisi autonäitusel esitletud uus mudel nimega Peugeot 408 läks tootmisse ja täna avanes Fortel võimalus selle GT-varustusastmega hübriidversioonile Kataloonia mägiteedel hääled sisse panna. Esimene mulje ühe lausega: masin püsib stabiilselt (et mitte öelda ülikindlalt) teel ja on kergesti juhitav ka kitsaid U-kurve läbides, teel kohatud jalakäijad jäid masina uuele ja uhkele välimusele järele vaatama ning ruumi ja avarust on selles mudelis tõesti mõnuga.