BBC ja Mediazona kinnitasid enam kui 9 000 Vene sõduri hukkumist Ukrainas. 326 neist on mobiliseeritud

BBC Vene toimetus, Mediazona ja erinevad vabatahtlikud on avatud allikate kaudu leidnud kinnituse, et 25. novembri seisuga on Ukraina sõjas hukkunud 9 311 Vene sõjaväelast. Hukkunute hulgas on ka 326 mobiliseeritut. Neist 290 hukkus Ukrainas ja 36 enne rindele jõudmist Venemaal.