Novembri alguses kirjutasid 155. üksiku merejalaväebrigaadi võitlejad Primorje kubernerile Oleg Kožemjakole pöördumise, milles nad rääkisid rasketest kaotustest, mida Vene armee juhid varjavad. Pöördumine ilmus 6. novembril wagnerlaste Telegrami kanalis Grey Zone: „Kindral Muradov ja tema sõber Ahmedov saatsid meid taas mõttetule pealetungile, et Muradov teeniks Gerasimovi ees plusspunkte, aga Ahmedovile lubas Muradov, et tast saab Venemaa kangelane. Selle tulemusena liigume meie ja Kamtšatka merejalaväelased Pavlivka peale. „Suurte väejuhtide“ poolt „ettevaatlikult“ kavandatud pealetungi tulemusena kaotasime nelja päeva jooksul umbes 300 meest, kes hukkusid, said haavata või jäid teadmata kadunuks. Kaotasime 50 protsenti tehnikast. Ja see puudutab vaid meie brigaadi. Ringkonna juhtkond koos Ahmedoviga varjab kaotuseid ja nad kardavad selle eest vastutust.“

Kuberner Kožemjako andis prokuratuurile korralduse infot kontrollida, kuid ei välistanud, et see on Ukraina võltsing. Seejärel postitas ta kolm videot, väidetavalt 155. brigaadi võitlejatest ja vabatahtlike pataljonist „Tigr“. Videos räägivad sõdurid, et lahingud on tõesti rasked ja kaotusi esineb, kuid kõik on hästi.