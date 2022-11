Tesla „täieliku isejuhtimise“ beeta on nüüd kõigile Põhja-Ameerikas saadaval

Tesla ja Musk lubavad teatavasti väga palju asju ning mitmed lubadused on aastateks rippuma jäänud, kuid mitte see. Nimelt lubas Tesla aasta alguse poole, et 2022 lõpuks saavad FSD juhiabide paketile ligi kõik selle eest maksnud autoomanikud. Algselt said seda teha vaid käputäis beetatestijaid, septembris juba 160 000 inimest ning nüüd kõik soovijad.