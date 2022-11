ESA valis uued astronaudid: esmakordselt pääses valikusse puudega inimene, eestlased sõelale ei jäänud

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) valis esimest korda välja puudega inimese järgmise astronautide ettevalmistuse jaoks. Briti parasportlasest sprinter John McFall (41), kes töötab arstina, on üks 17 kandidaadist, kes valiti 22 500 kandidaadi hulgast 2022. aastal kosmoseagentuuri astronautide gruppi, vahendab The Washington Post.

Need 17 kandidaati, kelle hulgast on lisaks McFallile viis astronauti ja 11 varuliiget, läbivad nüüd üheaastase põhikoolituse kosmosetehnoloogia, teaduse ja meditsiini alal Saksamaal Kölnis asuvas Euroopa astronautikeskuses. See on ESA esimene astronautide vastuvõtt alates 2009. aastast.

McFall osaleb projektis, mille eesmärk on agentuuri sõnul „välja töötada võimalused füüsilise puudega astronautide kaasamiseks mehitatud kosmoselendudele ja võimalikele tulevastele missioonidele“. Kuigi praegu pole garantiid, et McFall kosmosesse saadetakse, teatas agentuur, et teeb ​​kõik endast oleneva, et see juhtuks.

Euroopa kosmoseametnikud on kasutanud terminit „paraastronaudid“ inimeste tähistamiseks, kes on „psühholoogiliselt, kognitiivselt, tehniliselt ja tööalaselt sobivad astronaudiks, kuid kellel on füüsiline puuete, mis tavaliselt välistaks nende valiku tänapäevaste nõuete tõttu“.

Lisaks arstiharidusele on 19-aastaselt mootorrattaõnnetuses parema jala kaotanud McFall ka endine edukas parasportlane, kes esindas Suurbritanniat 2008. aasta Pekingi paraolümpial, kus võitis pronksmedali. „Pärast amputeerimist ei uskunud ma kunagi, et on võimalik saada astronaudiks. Olen väga põnevil, et saan kasutada oma oskusi probleemide lahendamiseks ja takistuste ületamiseks, mis võimaldavad puuetega inimestel oma kolleegidega tööd teha võrdsetel alustel,“ ütles McFall.

ESA astronaudikonkursi teise vooru pääsesid ka 57 eestlast, aga keegi valituks ei osutunud. Eesti päritoluga inimestest on seni kosmoses käinud ameeriklanna Nicole Aunapu ning venelanna Julia Peresild.