S.T.A.L.K.E.R. sai saatuslikuks: FSB tappis Voronežis kolm arvutimängude fänni „Ukraina terroristide“ pähe

Kolmapäeval, 23. novembril teatas Venemaa riigimeedia, et FSB likvideeris kolm Ukraina diversanti. FSB teatel valmistusid nad ründama Voroneži piiriäärseid energiaobjekte. The Moscow Timesi korrespondendid leidsid sotsiaalvõrgustikest kahe tapetu profiilid, selgus, et mõlemad on pärit Voronežist, on airsoft'i mängijad ning arvutimängu S.T.A.L.K.E.R teemalistes rollimängudes osalejad. Väljaande vestluskaaslased Voroneži airsoft'i mängijate hulgast kinnitasid teavet.