Koroonapandeemia kogub jälle tuure: Hiinas sündis uus nakatumiste rekord

Sellest arvust on saanud Hiinas uus ajalooline rekord uute nakatunute arvu osas. Varem registreeriti Hiinas COVID-19 juhtumite maksimaalne kasv 14. aprillil – üle 29 000 nakatumise päevas.

23. novembril suri Hiinas koroonaviirusesse veel üks inimene, mis viis koroonaviirusesse surnute koguarvu riigis 5232ni. Muidugi tasuks Hiina ametlikku statistikasse suhtuda reservatsioonidega, sest varasemast on teada, et kommunistlikel võimumeestel on kombeks statistikaga manipuleerida.