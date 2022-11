REPLIIK | Elektriinsener: tundub, et Eesti teadlased räägivad sagedustel, mida valitsus ei kuule

Elektrihind on võimalik mõistlikusse piiridesse tuua, kui seda valitsus ainult tahab. Tuleb kuulda võtte Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste Arvi Hamburgi, Alar Konisti, Väino Rajangu jt. juba aastaid vaagituid soovitusi, mh. ajakohastada Narva juhitava võimsusega soojuselektrijaamad. Kuid tundub, et elektriala teadlased räägivad teisel sagedusel, mida valitsuse kõrvad ei kuule! Näib, et valitsus loodab ikka Looja peale, kuid Looja aitab neid, kes ise ennast aitavad. See kehtib ka Eesti valitsuse kohta.