VIDEO | Ebameeldiv üllatus Vene sõjaväele: Ukrainasse ilmusid türklaste HIMARSi analoogid

Esmaspäeval ilmus Ukrainale minevaid relvasaadetisi järgivas blogis Oryx info , et Türgi on Ukrainale üle andnud oma kõige uuema raketisüsteemi TRLG-230. Tänaseks on seda informatsiooni kinnitanud ka Ukraina kaitseministeeriumi ametnikud ja Ukraina Telegrami kanalites levib video TRLG-230 kasutamisest Ukrainas.

Videos on näha, et stardiplatvormina kasutatakse Türgi relvatootja Roketsani mitmelasulist modulaarset raketiheitjat Multi-Barrel Rocket Launcher, laskeseadme veermikuna kasutatakse Kamazi veokit. Sellelt platvormilt saab kasutada ka Türgis toodetud taktikalist ballistilist raketti Khan, mis oma näitajatelt on sarnane raketiga ATACMS, mida Ukraina soovib USAlt, kuid mida Bideni administratsioon keeldub ukrainlastele andmast. Khani laskeulatus on 280 km.