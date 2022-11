„Mašake, mind saadetakse Eestist välja!“ Loe katkendit Vladimir Pooli Laidoneri raamatust

Endise Eesti NSV KGB esimehe asetäitja Vladimir Pooli raamat keskendub võiduka Vabadussõja Eesti sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri elu viimasele ja traagilisele viiendikule: vangistusele ning surmale Venemaal. Oma raamatus on Pool kasutanud NKVD toimikuid, mis 1980ndate lõpus Eestist koos teiste Nõukogude võimu meelest tundlike KGB materjalidega välja veeti ja peideti ühte provintsiaalsesse Venemaa arhiivi, kuid millest Pool enne toimikute väljavedu märkmeid jõudis teha.

Enne Laidoneri raamatut on Poolilt ilmunud elulooraamat „Minu elu ja teenistus KGBs“ ning „Konstantin Päts. Vang nr 12“, mis käsitleb Eesti Vabariigi esimese presidendi elu vangistuses. Raamatud on välja andnud Postimees Kirjastus.

Hüvasti, Eesti!

Juttu alustas verivärske minister: meil on vaja rääkida ilma kõrvaliste isikuteta. „Hästi,“ vastas kindral ja kutsus „külalised“ oma töökabinetti.

Riigihümn oli aga seni jäänud endiseks. Tõeline, Eesti oma. See oli pooleldi ebaseaduslikult kasutusel veel aastat viis pärast 1940. aasta juunipööret, isegi Eesti (Nõukogude) Laskurkorpuse võitlejad laulsid seda rindel, ent ei eriosakond ega Smerš näinud selles mingit riigivastasust. Uut, „õiget“, nõukogude hümni (Johannes Semperi sõnade ja tollal veel parteitu Gustav Ernesaksa viisiga) hakati laulma alles 1945. aastal. Sealtmaalt muutus vana hümn täiesti „kodanlikuks“, läbinisti nõukogudevastaseks, ja selle laulmise eest hakati pokri pistma. Kuid see on lihtsalt väike kõrvalepõige, möödaminnes, nende jaoks, keda huvitavad ammuste aegade lood.