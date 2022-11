KUULA | „Istmesoojenduse“ 143. osa: Moskvitš lubab elektriautosid tootma hakata

Automõtteid on lausa kaks - esiteks loomulikult ilm, kuid ka huvitavad kõrvalised tegevused, mis sõites silma on jäänud. Siit koorub välja ka ootamatu nädala - või isegi pikema aja - tegija, kelle eeskuju nii mõnigi järgida võiks.

Räägime ka Pronksi tänava liikluskorraldusest, kütusehindadest ja Volkswageni strateegiamuutusest - nende plaan Euroopas ainult elektriautosid toota liigutati just veidi varasemale ajale. Ühtlasi plaanitakse suurema kasumi nimel koomale tõmmata ka oma mudelivalikut.

Üle pika aja räägime jälle kiibikriisist - seekord Fordi võtmes. Prantsuse president aga kutsus kokku suurettevõtete juhid, et neile rääkida, kui hea mõte oleks investeerida Prantsusmaasse, mitte viia oma ärisid USA-sse, kus jõustus teatavasti mitmeid initsiatiive pakkuv inflatsiooni vähendamise kava. Kuigi me Macronile kaasa elame, saab see olema keeruline.

Nädala ideeautode rubriigis on juttu mitmest autost, millest üks tähendab ka Honda menuki CR-V lõppu. Esitleti ka viienda põlvkonna Toyota Priust, mis lubab palju paremaid näitajaid kui eelkäijad. Kuid see pole veel midagi - vaatame hoopis, mis uuenduste tuuled puhuvad ida poolt, kus Moskvitš lubab muuhulgas elektriautot. Loomulikult on tegelikult tegu hiinlastelt üle võetud JAC JS4-ga.

Elon Musk on nädala jooksul samuti palju korda saatnud, juttu tuleb nii Teslast kui Twitterist. Nädala proovisõiduautosid on seekord lausa kaks - Lexus UX ja Mercedes-Benz EQV . Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson.

