Ambitsioonikas plaan: Euroopa Liit uurib võimalust toota elektrit kosmoses

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) kiidab sel nädalal heaks kolm aastat kestva uuringu, mis käsitleb kosmose tohutute päikesefarmide kasutamise väljavaateid elektri tootmiseks ja tõhusaks edastamiseks Maale. Idee on rajada orbiidile hiiglaslikud kompleksid, millest igaüks suudab toota sama palju energiat kui keskmine elektrijaam, kirjutab BBC.

Kuigi mitmed organisatsioonid ja teised kosmoseagentuurid on sellist ideed juba kaalunud, on Solarise projekti eesmärk panna alus kosmosepõhise taastuvenergia tootmissüsteemi praktilisele plaanile.

See programm on üks paljudest, mida iga kolme aasta tagant kogunev ESA nõukogu arutab. Nõukogu määrab ameti kosmoseuuringute, keskkonnaseire ja kommunikatsiooni plaanide järgmise etapi eelarve.

ESA peadirektor Josef Aschbacher ütles, et ta usub, et kosmosest saadav päikeseenergia võib tulevikus energiapuuduse probleemi lahendamisel suureks abiks olla. „Peame liikuma süsinikuneutraalse majanduse poole ja seetõttu muutma energiatootmise viisi ja vähendama oluliselt fossiilkütuste osakaalu energiatootmises,“ ütles ta. „Kui seda saab teha kosmoses, oleks see suurepärane, sest see lahendaks palju probleeme.“

Kosmoses saab Päikese energiat ammutada palju tõhusamalt – see paistab kogu aeg ja tema kiiri ei hajuta atmosfäär. See idee on keerelnud juba üle poole sajandi, kuid seni tundus selle elluviimine liiga kulukas ja keeruline. Võib-olla on olukord nüüdseks muutunud.

Murdepunktiks oli kosmoselendude kulude dramaatiline vähenemine tänu korduvkasutatavatele rakettidele ja muudele erasektori väljatöötatud uuendustele. Lisaks on tehtud edusamme kosmoserobotite ehitamises, samuti on loodud uusi tehnoloogiaid elektri juhtmevabaks edastamiseks kosmosest Maale.