Proovisõit | Suzuki Jimny. Vii ta liivakasti mängima!

Nostalgiatunne ei pruugi ühtki minevikusündmust kõikehõlmavalt kirjeldada. See on nagu ärkamine uskumatult ehtsana tundunud unenäost, kus arvad, et mäletad kõike, aga kui seletama hakkad, siis libisevad detailid läbi sõrmede, jättes Sulle aegamööda vaid kogetud sooja hetke mälestuse. Väga meeldiv tunne.

Nostalgiasse matta võivad mitmed asjad. Mul oli sel nädalal proovida Suzuki Jimny ja see on läbinisti nostalgiast tehtud. Viimase kuu jooksul olen kirjutanud paarist autost, mille puhul on seos minevikuga väga oluline: Abarth 595 , Wrangler ja Defender – kõik need autod on viited minevikule.

Ja see on auto juures oluline aspekt. Vähemalt minu jaoks. Viited on head, omamoodi kummardus unustusehõlma vajunud sugulastele. Suzuki viib tagasi minevikku tüüpilise Jaapani rafineerituse ja graatsilisusega. See viib omaniku tagasi aega, kui ta oli ise laps ja sõitis tagaistmel kaugete sugulaste juurde.

Autosse istudes näete samu instrumente, mis olid teie isa autos. Saate lülitada sõitjateruumi välisõhu ringlust sama hoova abil – isal oli just samasugune! Käivitage auto ja tunnetage, kuidas mootor ellu ärkas – auto kõigub pärast gaasipedaali vajutamist. Tundub nii väike asi, aga kui paljud teised autod teevad praegu nii?

On tunda õrna õlilõhna, kerget vibratsiooni läbi käigukangi, kuulda käigukasti ja mootori töötamist. Kõik see kõlab tänapäeva autojuhi jaoks nagu põrgu, sest see auto on arhailine. Parimas mõttes rõhutab ta seda ja räägib sinuga nostalgia keeles.

Miks Suzuki selle auto selliseks tegi? Kas selleks, et meelitada retrodisainiga uut publikut, aga tegelikult müüa kopsakama hinnasildiga Suzuki Swifti? Kindlasti hoiavad turundajad insenere lühikese rihma otsas, et valmistada toode, mis uuele põlvkonnale meeldiks? Aga ei, siin Sa eksid. Jimny ei ole maskeeritud luukpära. See on tõeline, traditsiooniline maastur. Nii õige, et jätab maha sellised konkurendid nagu Wrangler, Defender või G-klass.

Loe täispikka arvustust ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .