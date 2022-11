Associated Press vallandas ajakirjaniku, kes teatas, et Poola territooriumi tabasid Vene raketid. Washington Posti teatel viis agentuur läbi sisejuurdluse, mille käigus leiti, et korrespondent James LaPorta avaldas Poola Przewodowi küla tabanud raketi kohta valeandmeid.

LaPorta kirjutas, et Poolat tabasid Vene raketid, olles saanud teavet vaid ühest allikast, samas kui AP standardid nõuavad kinnitust vähemalt kahest allikast. „Ranged toimetamisstandardid ja -tavad on AP kui sõltumatu uudisteagentuuri missiooni jaoks üliolulised. Tagamaks, et meie teated on täpsed, õiglased ja faktilised, järgime ja rakendame neid standardeid, sealhulgas anonüümsete allikate kasutamise osas,“ ütles agentuuri pressiesindaja avalduses.