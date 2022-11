Eesti näitab taas Venemaale hambaid: WHO olulise keskuse võiks tuua Moskvast Tallinnasse

„Eesti jaoks on oluline, et Ukrainas toimuva sõja kontekstis lõpetatakse koostöölepe agressorriigiga. Selle saavutamiseks on Eesti valmis vajadusel ka õla alla panema keskuse Moskvast ära toomiseks,“ kõlab Eesti sotsiaalministeeriumi seisukoht vastuseks Forte kommentaaripalvele. Eesti eesmärk on seega leida üha uusi võimalusi Venemaa tõrjumiseks rahvusvaheliselt areenilt.