Bonava ei lõpeta veel tegevust Venemaal

Bonava AB teatas esmalt küll 7. oktoobril, et on sõlminud 98 miljoni eurose müügilepingu Venemaa äri- ja elamukinnisvara arendajaga G-Group Bonava Venemaal Peterburis tegutseva tütarettevõtte loovutamiseks, ent paraku ei ole see siiamaani realiseerunud. Põhjuseks olevat asjaajamise keerukus Venemaal.