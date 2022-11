Uus uurimus: Marss kisub aegamööda ühe oma kahest kuust tükkideks

Teadusuudiste veebisait Live Science kirjutab viitega värskele teadusartiklile, et Marsi gravitatsioonil on Phobose jaoks katastroofilised tagajärjed. See võib viia selleni, et punase planeedi suurim kaaslane lihtsalt laguneb ja selle killud moodustavad Marsi ümber rõngad.

Phobose orbiit on ebastabiilne ja see läheneb Marsile kiirusega kaks meetrit iga saja aasta tagant. Teadlaste arvates võib punase planeedi suurim looduslik kaaslane olla nii Marsi enda fragment kui ka asteroid, mille tõmbas ligi gravitatsioon. Phobos on võrreldes Kuuga sada korda väiksem: selle raadius on kõigest 11 km. Marsi teisest kuust, Deimosest, on see samas kaks korda suurem.