NASA esindaja: võimalik, et juba sel kümnendil elavad inimesed Kuu peal

NASA loodab, et selle kümnendi lõpuks on Kuu pinnal esimene alaline inimkoloonia. Esimestena peaksid Kuule asuma Maa kaaslast uurivad teadlased. Selle prognoosi tegi BBC-le antud kommentaaris NASA esindaja Howard Hu, kes juhib Kuu-laevade programmi Orion.

Tema sõnul oli 16. novembril Space Launch Systemi raketi start, mis Orioni kannab, kosmoselendude jaoks ajalooline päev. Samas lisas ta, et teadusmissioonide toetamiseks oleks vaja Kuule püsivat baasi. Hetkel asub Orion Kuust umbes 134 000 km kaugusel. „See on esimene samm, mille mitte vaid USA, aga ka terve maailm astub pikaajalise süvakosmose uurimise suunas. Töötame jätkusuutliku programmi kallal ja see on sõiduk, mis inimesi veab ja mis viib meid taas Kuule,“ ütles ta.

Missiooni kommenteerides ütles Hu, et kõik süsteemid töötavad ja missiooni meeskond valmistub järgmise Orioni mootori käivitamiseks, et viia kosmoselaev Kuu orbiidile.

Ta sõnas, et Maalt missiooni jälgimine tekitab elevust ja „Vau, me läheme Kuule tagasi“ tunnet. Kui Artemise komponentide ja süsteemide ohutus on testitud ja tõestatud, on plaan, et inimesed elavad sel kümnendil alaliselt Kuul, ütles Hu.

Samuti selgitas ta, et Kuule naasmise üks peamisi põhjuseid on teada saada, kas Kuu lõunapoolusel on vett. Seda saaks muuta kütuseks laevadele, mis võiksid minna kaugemale kosmosesse, nagu Marss. „Me saadame inimesed Kuule, nad hakkavad seal elama ja teevad teadust. Meie jaoks on väga oluline õppida, kuidas Maa orbiidist kaugemale jõuda ja seejärel astuda suur samm Marsile,“ selgitas Hu.