Eesti ja Venemaa pidasid läbirääkimisi – kaladest, jõuti kokkuleppele

Kokku lepiti, et riikide kalapüügikvoodid on Peipsi- ja Lämmijärvel 2023. aastal täpselt võrdsed. Nii tohivad mõlema riigi kalurid neil kahel järvel püüda:

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Margus Salundi ütles Fortele, et seega on Venemaa kvoot sama suur arvestatuna Peipsi veeala. Pisut suuremad on Venemaa kogukvoodid selle tõttu, et nemad püüavad ka Pihkva järves, kus Eestil praktiliselt puudub võimalus püügiks.