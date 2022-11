Rootsi teadlased: SARS-CoV-2 võib aktiveerida „uinunud“ viirused ja põhjustada pikka COVIDit

Linköpingi ülikooli bioloogid avastasid, et SARS-CoV-2 aktiveerib viiruseid, mis on eelkõige kroonilise väsimuse sündroomi all kannatavatel inimestel pärast varasemaid infektsioone rakkudes latentseteks muutunud. Uurimuse tulemused avaldati ajakirjas Frontiers in Immunology, vahendab Medical News.

Varem on teadlased oletanud, et pika COVIDi põhjuseks võib olla tõsiasi, et tõsine infektsioon aktiveerib viirused, mis on pärast varasemat nakatumist keharakkudes varjatud on – näiteks herpese. Nende „ärkamine“ põhjustab pika COVIDi sümptomeid.